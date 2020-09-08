Испанец Адриан Матеос завоевал свой четвертый титул WCOOP, выиграв два турнира подряд и получив за них более 600 000 долларов!

Лучший турнирный игрок Испании вновь подтвердил свое реноме, завоевав два титула Чемпионата мира по онлайн-покеру (WCOOP) за две ночи.

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Сперва он отличился в турбо-турнире с бай-ином 2100 долларов, где довольно легко обыграл поле из 201 игрока и заработал 80 212 долларов в придачу к третьему титулу чемпиона мира. Как оказалось, это была лишь разминка.

Следующей ночью Адриан зарегистрировался в ивенте для суперхайроллеров со стартовым взносом в 25 000 долларов и приготовился отбивать атаки лучших мировых профессионалов во главе с Федором Хольцем и Виктором Малиновским.

За финальным столом положение нашего героя усложнилось еще сильнее, ведь к Хольцу и Малиновскому присоединилась яркая компания из Люка "Bit2Easy" Ривза, Паули "Fiilismies" Айраса, Артура "mararthur1" Мартиросяна и Криса "Big Huni" Хуничена. Но испанец все равно оказался сильнее всех!

В хедз-апе ему удалось обыграть настоящего мастера олл-инов Федора Хольца и получить весьма солидные призовые в размере 543 686 долларов! В финальной раздаче турнира покерная фортуна отвернулась от "немецкого вундеркинда" и он потерял последние 12 крупных блайндов в сравнении К9 против АК Матеоса. Интересно, что Федор сначала отказался от сделки, но, проиграв значительную часть фишек, все же начал переговоры.

Таким образом, Адриан Матеос стал в один ряд с Андреем Заиченко, Дмитрием Урбановичем, Глебом Тремзиным и Жоао Виейро, у которых также по четыре титула WCOOP.

Напомним, что на счету Матеоса более 21 миллиона долларов призовых в живых турнирах и бесчисленное множество побед на просторах онлайна.