Іспанець Адріан Матеос завоював свій четвертий титул WCOOP, вигравши два турніри поспіль і отримавши за них понад 600 000 доларів!

Найкращий турнірний гравець Іспанії знову підтвердив своє реноме, завоювавши два титули Чемпіонату світу з онлайн-покеру (WCOOP) за дві ночі.

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Спершу він відзначився в турбо-турнірі з бай-іном 2100 доларів, де досить легко обіграв поле з 201 гравця і заробив 80 212 доларів на додачу до третього титулу чемпіона світу. Як виявилося, це була лише розминка.

Наступної ночі Адріан зареєструвався в івенті для суперхайролерів зі стартовим внеском у 25 000 доларів і приготувався відбивати атаки найкращих світових професіоналів на чолі з Федором Хольцем та Віктором Малиновським.

За фінальним столом положення нашого героя ускладнилося ще сильніше, адже до Хольца й Малиновського приєдналася яскрава компанія з Люка "Bit2Easy" Рівза, Паулі "Fiilismies" Айраса, Артура "mararthur1" Мартиросяна та Кріса "Big Huni" Хунічена. Але іспанець все одно виявився сильнішим за всіх!

В хедз-апі йому вдалося обіграти справжнього майстра олл-інів Федора Хольца й отримати дуже солідні призові в розмірі 543 686 доларів! У фінальній роздачі турніру покерна фортуна відвернулася від "німецького вундеркінда", і він втратив останні 12 великих блайндів у порівнянні К9 проти АК Матеоса. Цікаво, що Федір спочатку відмовився від угоди, але, програвши значну частину фішок, все ж почав переговори.

Таким чином, Адріан Матеос став в один ряд з Андрієм Заїченко, Дмитром Урбановичем, Глібом Тремзіним і Жоао Вієйро, які також мають по чотири титули WCOOP.

Нагадаємо, що Матеос має на своєму покерному рахунку понад 21 мільйон доларів призових у живих турнірах і незліченну безліч перемог на просторах онлайну.