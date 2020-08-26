Известный покерист Андрей "Kot_Spartac" Котельников смог прервать череду неудач и победил в турнире с бай-ином $3 200.

Триумфом российского игрока завершился один из крупных ивентов серии WPT Online, а именно WPT Mix-Маx Championship со стартовым взносом 3200 долларов. На финальном столе встретились сильнейшие игроки, среди которых особенно выделялся украинец Олег Васильченко, который начал борьбу в статусе чиплидера.

Но нашему соотечественнику не повезло: после нескольких досадных раздач его стек уменьшился до минимального размера, и Олегу пришлось отправить фишки в центр стола с рукой KQ. Колл от Котельникова с AQ решил судьбу четвертого места и 190 500 долларов призовых для украинца.

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В следующей же раздаче "Кот Спартак" устранил угрозу в лице шведа Свена Андерсона и остался один на один с британцем Стюартом Гуитом.

Хедз-ап длился около часа, преимущество несколько раз переходило из рук в руки, но Андрей все же смог переломить ход игры в свою пользу и заканчил противостояние эффектным кулером.

Имея на руках 63 разномастные, "Кот" сыграл лимп с баттона, на что Стюарт ответил коллом с J4. Флоп 54J хорошо подошел каждому игроку, а 2 на терне фактически не оставила шансов британцу. Две пары Гуита встретились со стритом Котельникова, и "Кот Спартак" оформил трофей.

Он получил 488 508 долларов призовых, часы Hublot, набор фирменных бокалов и билет на Турнир чемпионов!