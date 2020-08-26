Відомий покерист Андрій "Kot_Spartac" Котельников зміг перервати низку невдач і переміг у турнірі з бай-іном $3200.

Тріумфом російського гравця завершився один із крупних івентів серії WPT Online, а саме WPT Mix-Маx Championship зі стартовим внеском 3200 доларів. На фінальному столі зустрілися найсильніші гравці, серед яких особливо виділявся українець Олег Васильченко, який розпочав боротьбу в статусі чиплідера.

Але нашому співвітчизникові не пощастило: після декількох прикрих роздач його стек зменшився до мінімального розміру, й Олегові довелося відправити фішки в центр столу із рукою KQ. Колл від Котельникова з AQ вирішив долю четвертого місця і 190 500 доларів призових для українця.

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У наступній ж роздачі "Кіт Спартак" усунув загрозу в особі шведа Свена Андерсона і залишився віч-на-віч із британцем Стюартом Гуїтом.

Хедз-ап тривав близько години, перевага кілька разів переходила з рук у руки, але Андрій все ж зміг переломити хід гри на свою користь і закінчив протистояння ефектним кулером.

Маючи на руках 63 різномасні, "Кіт" зіграв лімп із батону, на що Стюарт відповів коллом з J4. Флоп 54J добре підійшов кожному гравцеві, а 2 на терні фактично не залишила шансів британцеві. Дві пари Гуїта зустрілися зі стрітом Котельникова, і "Кіт Спартак" оформив трофей.

Він отримав 488 508 доларів призових, годинник Hublot, набір фірмових келихів та квиток на Турнір чемпіонів!