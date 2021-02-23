Известный российский покерист Анатолий Филатов, который только в "живых" турнирах выиграл более 5 миллионов долларов призовых, давненько не радовал своих поклонников хорошими заносами в онлайне. "NL_Profit" напомнил о своем высоком классе, торжествуя в турнире хайроллеров.

Ивент за 1050 долларов собрал 314 входов, а за главный приз – 59 тысяч долларов, боролись немало именитых регуляров из онлайна. В частности, пятое итоговое место, которое оценили в 18 619 долларов, занял украинец Андрей Новак, для которого присутствие на финалах в последнее время привычное дело. Между тем, восьмой позицией удовлетворился один из лучших МТТ-игроков в сети Саймон "C.Darwin2" Меттсон – 7 832 доллара призовых.

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Сливки, вместо этого, собрал Анатолий Филатов, который за девять часов почти в 60 раз приумножил собственные инвестиции. В контексте глобальных достижений российского покериста это далеко не самый большой успех, но весомое достижение на дистанции последних месяцев. Куда лучше обстояли дела у Филатова летом прошлого года, когда он занял третье место в одном из турниров WSOP online и оформил свой самый большой ITM в интернете – 772 251 доллар.