Русофилы в Амстердаме: организаторы WPT не пустили украинку на турнир – возмутительная причина

До сих пор этап Мирового покерного тура в Нидерландах складывался для Украины более чем успешно. Впрочем, победы наших земляков несколько омрачил неприятный инцидент.

Уже двум представителям сине-жёлтого флага – Роману Юркиву и Алексею Натоптаному удалось одержать победы в турнирах серии WPT Prime, которая сейчас проходят в Амстердаме.

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Присоединиться к этой компании не прочь была бы и молодая украинская покеристка Анастасия Pyoure. Вот только организаторы соревнований не дали ей такой возможности. Девушку просто не пустили в помещение, где проходят соревнования. Все потому, что Настя была одета в худи с надписью "Russia is a terorist state". Истину, что казалось бы, должна быть очевидной уже для всего цивилизованного мира, хозяева WPT Prime назвали "провокационной".

Сегодня я пришла в казино, меня не пустили. Из-за того, что мое худи – это провокативно. А смерти украинцев – это не провокационно!? Я даже ничего не говорю о россиянах, я говорю о том, что Россия сейчас делает – это терроризм. Это факт. Мне ответили, что это может оскорбить российских женщин, работающих в этом казино,

– написала Анастасия.

Ситуация уже вызвала справедливое возмущение в украинском покерном сообществе. В частности, сообщение Насти распространил известный хайроллер Константин Kostya_Jock Гольский. Он также обратился к организаторам соревнований. Поэтому, ждем их официального ответа.

Украинская битва на WPT

Именно в одном из турниров этой серии в Амстердаме в финальном хедз-апе сошлись двое украинцев. Алексей Натоптанный и Роман Юркив почти поровну поделили призовой фонд (примерно по 17 тысяч долларов), а трофей впоследствии выиграл Алексей.