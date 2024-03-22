Русофіли в Амстердамі: організатори WPT не пустили українку на турнір – обурлива причина

Досі етап Світового покерного туру в Нідерландах складався для України більш ніж успішно. Втім, перемоги наших земляків дещо затьмарив неприємний інцидент.

Уже двом представникам синьо-жовтого прапора – Роману Юрківу та Олексію Натоптаному вдалося здобути перемоги в турнірах серії WPT Prime, що зараз триває в Амстердамі.

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Приєднатися до цієї компанії не проти була б і молода українська покеристка Анастасія Pyoure. От тільки організатори змагань не дали їй такої можливості. Дівчину просто не пустили до приміщення, де відбуваються змагання. Усе тому, що Настя була одягнена у худі з написом "Russia is a terorist state". Істину, що здавалося б, має бути очевидною вже для усього цивілізованого світу, господарі WPT Prime назвали "провокативною".

Сьогодні я прийшла в казино, мене не пустили. Через те, що моє худі – це провокативно. А смерті українців – це не провокативно!? Я навіть нічого не кажу про росіян, я кажу про те, що Росія зараз робить – це тероризм. Це факт. Мені відповіли, що це може образити російських жінок, що працюють у цьому казино,

– написала Анастасія.

Ситуація вже викликала справедливе обурення в українській покерній спільноті. Зокрема, допис Насті поширив відомий хайролер Костянтин Kostya_Jock Гольський. Він також звернувся до організаторів змагань. Тож, чекаємо на їхню офіційну відповідь.

Українська битва на WPT

Саме в одному з турнірів цієї серії в Амстердамі у фінальному хедз-апі зійшлися двоє українців. Олексій Натоптаний і Роман Юрків майже порівну поділили призовий фонд (приблизно по 17 тисяч доларів), а трофей згодом виграв Олексій.