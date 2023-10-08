Если Кейна Каласа слушать с закрытыми глазами, будто попадаешь на выступление молодого Фрэнка Синатры. Однако американец, очаровывающий своим глубоким баритоном, успел добиться успеха и в интеллектуальной игре.

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Кейн Калас выиграл призовыми в живом турнирном покере почти 2 миллиона долларов, но это еще цветочки. Однажды он ободрал как липкую маститого Джейсона Куна в дорогой кэш-игре и за одну раздачу превзошел сумму своих общих призовых в МТТ. Вот он один из крупнейших банков в истории телевизионного покера:

Как справляться с миллионами, которые приносит покер, Кейн Калас знает наверняка. Американец занимается инвестициями, а часть денег выделяет на собственное творчество. Недавно Калас стал соавтором альбому High Hopes (Большие надежды), где демонстрирует свои вокальные способности совместно с другими джазовыми исполнителями.

Остается только догадываться, где этот 34-летний парень находит время для всех своих увлечений. Ведь этим летом, скажем, плотно гриндил во время Мировой покерной серии, где аж в 14-ти турнирах попал в призовую зону. Очевидно, выигрыш первого браслета WSOP для Кейна Каласа – лиш вопрос времени.