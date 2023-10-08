Якщо Кейна Каласа слухати із заплющеними очима, ніби потрапляєш на виступ молодого Френка Сінатри. Однак американець, який зачаровує своїм глибоким баритоном, встиг досягти успіху і у інтелектуальній грі.

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Кейн Калас виграв призовими в живому турнірному покері майже 2 мільйони доларів, але це ще квіточки. Якось він обдер як липку маститого Джейсона Куна в дорогій кеш-грі і за одну роздачу перевершив суму своїх загальних призових в МТТ. Ось він один із найбільших банків в історії телевізійного покеру:

Як давати собі раду із мільйонами, які приносить покер, Кейн Калас знає напевне. Американець займається інвестиціями, а частину грошей виділяє на власну творчість. Нещодавно Калас долучився до альбому "High Hopes" (Великі надії), де демонструє свої вокальні здібності спільно з іншими джазовими виконавцями.

Залишається лише здогадуватись, де цей 34-річний парубок знаходить час для усіх своїх захоплень. Адже цього літа, скажімо, щільно гріндив під час Світової серії покеру, де аж у 14-ти турнірах потрапив до призової зони. Вочевидь, здобуття першого браслета WSOP для Кейна Каласа – лише питання часу.