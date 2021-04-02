Известный американский богач и любитель поиграть в покер на высоких лимитах Билл Перкинс сделал громкое объявление. Он заявил, что полностью погрузился в вегетарианство.

Такое решение колоритный миллионер принял под влиянием документального фильма "Seaspiracy". Это труд Netflix, который рассказывает о вреде промышленного рыболовства:

В 21 год я решил перестать есть животных, которые дышат воздухом. С 21 по 25 год уменьшал количество морских обитателей в рационе (перестал есть моллюсков, рыбу-меч, осьминогов). После просмотра "Seaspiracy", я наконец решил полностью отказаться от морепродуктов. Наконец-то я стал вегетарианцем!

Интересно, что на этом Билл не остановился. Он также решил на 30 дней полностью отказаться от сахара.

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Перкинс отчитался, что после десяти дней челленджа чувствует себя значительно лучше и здоровее.