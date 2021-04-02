Американський мільйонер повністю перейшов у вегетаріанство
Відомий американський багатій та любитель пограти в покер за високими лімітами Біл Перкінс зробив гучне оголошення. Він заявив, що повністю занурився у вегетаріанство.
Джерело:pokeroff
Таке рішення колоритний мільйонер прийняв під впливом документального фільму «Seaspiracy». Це праця Netflix, яка розповідає про шкоду від промислового риболовства:
В 21 рік я вирішив перестати їсти тварин, які дихають повітрям. З 21 по 25 років зменшував кількість морських мешканців в раціоні (перестав їсти молюсків, рибу-меч, восьминогів). Після перегляду «Seaspiracy», я нарешті вирішив повністю відмовитися від морепродуктів. Нарешті я став вегетаріанцем!
Цікаво, що на цьому Біл не зупинився. Він також вирішив на 30 днів повністю відмовитися від цукру.
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Перкінс відзвітував, що після десяти днів челенджу почувається значно краще та здоровіше.
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