Відомий американський багатій та любитель пограти в покер за високими лімітами Біл Перкінс зробив гучне оголошення. Він заявив, що повністю занурився у вегетаріанство.

Таке рішення колоритний мільйонер прийняв під впливом документального фільму «Seaspiracy». Це праця Netflix, яка розповідає про шкоду від промислового риболовства:

В 21 рік я вирішив перестати їсти тварин, які дихають повітрям. З 21 по 25 років зменшував кількість морських мешканців в раціоні (перестав їсти молюсків, рибу-меч, восьминогів). Після перегляду «Seaspiracy», я нарешті вирішив повністю відмовитися від морепродуктів. Нарешті я став вегетаріанцем!

Цікаво, що на цьому Біл не зупинився. Він також вирішив на 30 днів повністю відмовитися від цукру.

Читайте також: Філ Хельмут виграв 50 тисяч доларів у Даніеля Негреану

Перкінс відзвітував, що після десяти днів челенджу почувається значно краще та здоровіше.