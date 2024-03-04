Один из крупнейших пенсионных союзов мира The Villages неоднократно влипал в громкие скандалы. Организацию, которая базируется во Флориде и объединяет около 145 000 пенсионеров, в частности, связывают с громкими свингерскими вечеринками и "черным рынком виагры". А еще там недавно запретили самую популярную в мире карточную игру.

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Покер попал в бан из-за жалобы одного из участников The Villages. Какие аргументы приводил пенсионер, мы не знаем, но карты и фишки из центров отдыха изъяли. Игры в пиклбол и гольф, или, скажем, шопинг дедушкам и бабушкам уже надоели. Требуют, чтобы им вернули возможность "легально" соревноваться за овальными столами, а не в частных играх у себя дома.

Некоторые члены The Villages просто физически не могут позволить себе другие развлечения, кроме покера. А один из мужчин, который болеет рассеянным склерозом, уверяет – покер облегчает его проблемы со здоровьем, - говорится в письме к администрации союза.

Как говорится, лучше уж покер, чем все те постыдные дела, которые приписывают The Villages. К слову, в прошлом году популярный ютубер Питер Сантанелло провел своеобразное расследование, однако доказательств причастности союза пенсионеров к организации запрещенных вечеринок, или торговли препаратами для потенции, не нашел.