Одна із найбільших пенсійних спілок світу The Villages неодноразово влипала у гучні скандали. Організацію, яка базується у Флориді і об’єднує близько 145 000 пенсіонерів, зокрема, пов'язують із гучними свінгерськими вечірками та "чорним ринком віагри". А ще там віднедавна заборонили найпопулярнішу у світі картярську гру.

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Покер потрапив у бан через скаргу одного із учасників The Villages. Які аргументи наводив пенсіонер, ми не знаємо, але карти і фішки із центрів відпочинку вилучили. Ігри у піклбол та гольф, чи, скажімо, шопінг дідусям та бабусям уже набридли. Вимагають, аби їм повернули можливість "легально" змагатись за овальними столами, а не у приватних іграх у себе вдома.

Деякі члени The Villages просто фізично не можуть дозволити собі інші розваги, крім покеру. А один із чоловіків, який хворіє на розсіяний склероз, запевняє – покер полегшує його проблеми зі здоров'ям, - йдеться у листі до адміністрації спілки.

Як то кажуть, краще уже покер, ніж усі ті сороміцькі справи, які приписують The Villages. До слова, минулоріч популярний ютубер Пітер Сантанелло провів своєрідне розслідування, однак доказів причетності спідки пенсіонерів до організації заборонених вечірок, чи торгівлі препаратами для потенції, не знайшов.