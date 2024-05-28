Харьковская гегемония на Кубке Украины по покеру – новый чемпион разобрался с блогером

В Киеве финишировал открытый Кубок Украины по спортивному покеру. В течение серии состоялось пять турниров в различных форматах.

Чемпионом Главного события соревнований стал харьковчанин Алексей Лежепеков. В хедз-апе он сошелся с популярным блогером Иваном Боженко.

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Напряженно финальная дуэль, впрочем, не получилась. Хедз-ап длился всего 9 раздач и завершился триумфом Алексея, который кроме чемпионского кубка получил солидные призовые – 500 тысяч гривен. Вице-чемпиону досталось 350 тысяч. Интересно, что среди 8 финалистов было сразу трое представителей Харькова, поэтому неудивительно, что один из них, в конце концов, стал победителем.



Результаты Главного события Кубка Украины / Cardmates

Что касается других турниров серии, то их всех выиграли киевляне. Илья Марченко победил в Mystery Bounty, Михаил Кедровский – Progressive Knockout, Александр Баранов – Accumulator, а Егор Звиздовский – Charity Event. В течение последнего собрали 33 тысячи гривен для нескольких благотворительных фондов.

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Легендарный украинский покерист Роман RomeoPro Романоский стал победителем очередного турнира. На этот раз он торжествовал в соревнованиях серии SCOOP, заработав 60 тысяч долларов.