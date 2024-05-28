Харківська гегемонія на Кубку України з покеру – новий чемпіон розібрався з блогером

У Києві фінішував відкритий Кубок України зі спортивного покеру. Упродовж серії відбулося п’ять турнірів у різноманітних форматах.

Чемпіоном Головної події змагань став харків’янин Олексій Лежепьоков. У хедз-апі він зійшовся із популярним блогером Іваном Боженком.

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Напружено фінальна дуель, утім, не вийшла. Хедз-ап тривав лише 9 роздач і завершився тріумфом Олексія, який окрім чемпіонського кубка отримав солідні призові – 500 тисяч гривень. Віцечемпіону дісталося 350 тисяч. Цікаво, що серед 8 фіналістів було одразу троє представників Харкова, тож не дивно, що один з них, зрештою, став переможцем.



Результати Головної події Кубка України / Cardmates

Щодо інших турнірів серії, то їх усіх виграли кияни. Ілля Марченко переміг у Mystery Bounty, Михайло Кедровський – Progressive Knockout, Олександр Баранов – Accumulator, а Єгор Звіздовський – Charity Event. Упродовж останнього зібрали 33 тисячі гривень для кількох благодійних фондів.

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Легендарний український покерист Роман RomeoPro Романоський став переможцем чергового турніру. Цього разу він тріумфував у змаганнях серії SCOOP, заробивши 60 тисяч доларів.