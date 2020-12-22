Продолжаем знакомить вас с успешными игроками крупнейшего украинского рума PokerMatch. На очереди Александр "ava" Лысенко. В его коллекции есть много трофеев престижных серий, при этом он показывает отличную игру еще и за кэш-столами. 23 декабря вы сможете пообщаться с "ava" во время его стрима с Игорем Netigor, а пока имеете возможность прочитать его интервью сайту PokerMatch.

Саша, как давно ты играешь на PokerMatch и чем тебя привлёк рум?

– Около трёх лет точно. Друзья посоветовали, зашёл, попробовал, понравилось. Лично для меня главный критерий – это то, что на PokerMatch нельзя пользоваться всякими программами, статистикой. Это приближает рум к оффлайну, который я очень люблю. Все игроки находятся в равных условиях. Человек может себе в блокнотике записывать какие-то нотсы, но при этом во время игры никто не пользуется сторонним софтом. А ещё бывало такое, что смотришь на ник, на город и понимаешь, что знаком с этим человеком. Начинаешь общаться в чате, и действительно. Много знакомых по оффлайну так нашёл.

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Судя по результатам, ты играешь все популярные виды покера. А какую дисциплину сам считаешь профильной?

– Наверное, Китайский. Душа лежит и к Омахе, начинаю плотно её изучать. А в Холдеме понимаю, что слаб. Много спотов, в которых я явно проигрываю. Упор делаю на кэш. Турниры подключаю, только когда есть серии, акции. Вот сейчас боремся за победу в командном лидерборде GipsyTeam, идём на первом месте там. Правда, на днях наш капитан Стас Галатенко писал в чате, чтобы поднажали, играли все турниры, а то ему не нравится наш отрыв (улыбается). В каком стиле играю? В эксплойтном. Как и в оффлайне, стараюсь подмечать какие-то "фишечки" у оппонентов и использовать их.

Спортивная составляющая в турнирах для тебя важна?

– Конечно! Наверное, это 90% мотивации играть турниры и серии. Конечно, тяжело гриндить каждый день в таком режиме, но не хочется подводить команду, да и трофеи приятно получать. Впрочем, спокойно могу поделить за финалкой. Конечно, не в топ-9, но в поздней стадии, когда остается трое-четверо. Зависит от твоего состояния в этот момент, от силы оппонентов, которые остались в игре. Если нет такого, что оппонент мне категорически не нравится, то почему бы нет.

И как ребята, вменяемые в основном?

– Да, вполне. Недавно даже вот такая интересная история случилась. На Кубке Украины в турнире по Китайскому покеру остались в хедз-ап с игроком "svolk". Сначала у него был большой перевес по фишкам, он предлагал поделить, но я отказался. Нужны были очки для команды, ну и хотелось первое место. Где-то через час ситуация за столом поменялась, и у меня уже было две трети фишек. Снова обсудили "делёжку", нажали галочки. Но оказалось, что из-за настроек Китайского, поскольку было много фантазий и рука не законченная, он в итоге остался на первом месте, а я на втором. Обратился в саппорт, мне объяснили причину. Немного расстроился, конечно, но что уж поделать. И вот на следующий день смотрю – svolk перечислил мне сумму бай-ина в этот турнир. Был приятно удивлён такой порядочностью человека. Лично этого игрока не знаю, но это был очень достойный поступок.

Ты говорил, что просыпаешься обычно в 8 утра. Не самый популярный режим для покериста.

– Да, но дети в садик сами себя не отведут (улыбается). У меня семья, двое малышей – 4 года мальчику и 1,5 года девочке. При этом есть ещё основная работа, связанная с торговлей. Так что у меня точно не "покерный режим". Поэтому и редко играю турниры, а больше кэш, когда ты сам решаешь, сколько будет длиться сессия. Поначалу в семье не очень разделяли моё увлечение покером, но со временем утряслось. Ну и главное, что моя вторая половинка понимает меня. Да, покер – это не самое главное в моей жизни, но, думаю, поставил бы его на 2-3 место. Покер открыл для меня новые возможности, познакомил с интересными людьми.

Чем ещё увлекаешься, кроме покера?

– Времени особо не хватает на что-то глобальное. Недавно жена показывала смешную картинку. Там девушка с утра бежит в садик, потом работа, потом по магазинам, дальше вечером дома готовит ужин. Приходит к доктору и говорит, что устаёт сильно. "Ну, вам надо больше двигаться. Движение - это жизнь", - отвечает доктор. Вот так и я (улыбается). По возможности стараюсь занимаюсь спортом, поддерживать здоровый образ жизни. Много времени провожу с семьёй.

Согласен со мнением, что покер не развивается и скоро ”умрёт“?

– Категорически нет! Покер появился задолго до нас и точно переживёт нас с тобой. Постоянно идёт прилив новых игроков, у которых сейчас есть все возможности совершенствовать свою игру. Совет новичкам? Развиваться, учиться. Никогда не лезть играть на лимиты, к которым не готов материально и морально. Можно начинать с фрироллов, небольших турниров или кэш-игры на самых низких лимитах. Тем более на PokerMatch для новых игроков – идеальные условия и огромный выбор игры. Главное, помните, что за один день не построить карьеру, и если у вас есть цель добиться успеха в покере – нужно идти к ней постепенно, шаг за шагом.

Интервью подготовил Евгений Смертенко