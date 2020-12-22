Продовжуємо знайомити вас з успішними гравцями найбільшого українського руму PokerMatch. На черзі Олександр "ava" Лисенко. У його колекції є багато трофеїв престижних серій, при цьому він показує чудову гру ще й за кеш-столами. 23 грудня ви зможете поспілкуватися з "ava" під час його стріму з Ігорем Netigor, а поки маєте нагоду прочитати його інтерв’ю сайту PokerMatch.

Сашо, як давно ти граєш на PokerMatch і чим тебе привабив рум?

– Близько трьох років точно. Друзі порадили, зайшов, спробував, сподобалось. Особисто для мене головний критерій – це те, що на PokerMatch не можна користуватись усякими програмами, статистикою. Це наближає рум до офлайну, який я дуже люблю. Всі гравці знаходяться в рівних умовах. Людина може собі у блокнотику записувати якісь нотси, але при цьому під час гри ніхто не користується стороннім софтом. А ще бувало таке, що дивишся на нік, на місто і розумієш, що знайомий із цією людиною. Починаєш спілкуватись у чаті, і справді. Багато знайомих по офлайну так знайшов.

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Виходячи з результатів, ти граєш усі популярні види покеру. А яку дисципліну сам вважаєш профільною?

– Мабуть, Китайський. Душа лежить і до Омахи, починаю впритул її вивчати. А в Холдемі розумію, що слабкий. Багато спотів, у яких я очевидно програю. Упор роблю на кеш. Турніри підключаю, тільки коли є серії, акції. Ось зараз боремося за перемогу в командному лідерборді GipsyTeam, йдемо на першому місці там. Щоправда, днями наш капітан Стас Галатенко писав у чаті, щоб натиснули, грали всі турніри, а то йому не подобається наш відрив (посміхається). В якому стилі граю? В експлойтному. Як і в офлайні, намагаюся підмічати якісь "фішечки" у опонентів та використовувати їх.

Спортивна складова в турнірах для тебе важлива?

– Авжеж! Мабуть, це 90% мотивації грати турніри й серії. Звісно, важко гріндити щодня в такому режимі, але не хочеться підводити команду, та й трофеї приємно отримувати. Зрештою, можу поділити й за фіналкою. Звичайно, не в топ-9, але на пізній стадії, коли залишається троє-четверо. Залежить від твого стану в цей момент, від сили опонентів, що залишились у грі. Якщо немає такого, що опонент мені категорично не подобається, то чому б і ні.

І як гравці, притомні в основному?

– Так, цілком. Нещодавно навіть ось така цікава історія трапилася. На Кубку України в турнірі з Китайського покеру залишились у хедз-ап із гравцем svolk. Спочатку він мав велику перевагу по фішках, він пропонував поділити, але я відмовився. Потрібні були очки для команди, ну й хотілося перше місце. Десь за годину ситуація за столом помінялася, і в мене вже було дві третини фішок. Знов обговорили "поділ", натиснули галочки. Але виявилося, що через налаштування Китайського, оскільки було багато фантазій і рука не закінчена, він у підсумку опинився на першому місці, а я на другому. Звернувся у сапорт, мені пояснили причину. Трохи засмутився, звісно, але що вже робити. І ось наступного дня дивлюся – svolk перерахував мені суму бай-іну в цей турнір. Був приємно здивований такою порядністю людини. Особисто цього гравця не знаю, але це був дуже достойний вчинок.

Ти казав, що прокидаєшся зазвичай о 8 ранку. Не найпопулярніший режим для покериста.

– Так, але діти самі себе в садочок не відведуть (посміхається). У мене сім'я, двоє дітлахів – 4 роки хлопчикові і 1,5 року дівчинці. При цьому є ще основна робота, пов'язана з торгівлею. Тож у мене точно не "покерний режим". Тому й рідко граю турніри, а більше кеш, коли ти сам вирішуєш, скільки триватиме сесія. Спочатку в сім'ї не дуже поділяли моє захоплення покером, але з часом налагодилось. Ну й головне, що моя друга половинка розуміє мене. Так, покер – це не найголовніше в моєму житті, але, думаю, поставив би його на 2-3 місце. Покер відкрив для мене нові можливості, познайомив із цікавими людьми.

Чим іще захоплюєшся, крім покеру?

– Часу не дуже вистачає на щось глобальне. Нещодавно дружина показувала смішну картинку. Там дівчина зранку біжить у садочок, потім на роботу, потім по магазинах, далі увечері вдома готує вечерю. Приходить до лікаря й каже, що втомлюється дуже. "Ну, вам потрібно більше рухатися. Рух – це життя", – відповідає лікар. От так і я (посміхається). За можливості намагаюся займатися спортом, підтримувати здоровий спосіб життя. Багато часу проводжу з сім'єю.

Згодний з думкою, що покер не розвивається і скоро "помре"?

– Категорично ні! Покер з'явився задовго до нас і точно переживе нас із тобою. Постійно йде приплив нових гравців, які зараз мають усі можливості вдосконалювати свою гру. Порада новачкам? Розвиватися, вчитися. Ніколи не лізти грати на ліміти, до яких не готовий матеріально й морально. Можна починати з фріролів, невеликих турнірів або кеш-гри на найнижчих лімітах. Тим більше на PokerMatch для нових гравців – ідеальні умови й величезний вибір гри. Головне, пам'ятайте, що за один день не збудувати кар'єру, і якщо ви маєте мету добитися успіху в покері – треба йти до неї поступово, крок за кроком.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко