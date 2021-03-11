Несмотря на множество возможностей играть в онлайне, за время пандемии покерное сообщество уже успело изрядно соскучиться по масштабным живым событиям. Но похоже, эта проблема начинает понемногу решаться.

На днях в Лас-Вегасе завершился, пожалуй, самый крупный турнир со времени начала пандемии коронавируса. WPT Venetian с бай-ином 5 тысяч долларов собрал невероятные по современным меркам 937 входов. Соревнования растянулись на четыре дня и проходили с соблюдением всех необходимых противовирусных ограничений: маски, антисептики, социальная дистанция, и перегородки между игроками за всеми столами.

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Под конец соревнований, правда, именно из-за необходимости соблюдения карантинных норм возникло несколько проблем. Когда в игре осталось 8 покеристов, организаторы решили рассадить их по двум 4-max столам. Сами спортсмены, конечно, были против, ведь это существенно ускоряло игру и делало ее менее скилловой.

Так или иначе, когда количество игроков уменьшились до семи, их наконец посадили за один финальный стол. Мы уже рассказывали, что один из финалистов неожиданно попал в больницу и остальные игроки любезно дали ему дополнительное время на возврат в игру. Роланд Рокита таки успел за "финалку" и занял третье место, заработав 363 тысячи долларов.

Самой заметной фигурой решающей стадии был чемпион WSOP 2015 Джо Маккин. Он начинал финал в статусе чип-лидера и добрался до хедз-апа, где тем не менее уступил другому американцу Цин Лю. Новый чемпион WPT заработал 752 тысячи долларов – самые большие призовые в карьере. Маккин получил почти пол миллиона за второе место.