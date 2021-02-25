Уже 6 марта на PokerMatch вновь разыграют фантастические призовые и приятные бонусы в рамках турнира "Mega KO". Первый ивент, который состоялся 20 февраля вызвал немалый ажиотаж, на этот раз, очевидно, активность игроков будет еще больше, ведь покер-рум вдвое уменьшил бай-ин в событии.

В отличие от первого турнира где разыграли рекордные для украинского онлайна призовые, следующий ивент "Mega KO" обойдется его участникам в 2 500 гривен. По традиции, отобраться в турнир можно с помощью многочисленных сателлитов от 4 гривен.

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Кроме огромного гарантированного призового фонда, в рамках турнира разыграют не менее 2 000 000 гривен приятными бонусами. В первом ивенте эту сумму удвоили и раздали подарков аж на 4 000 000 гривен. Игрокам удалось превзойти и гарантированный призовой фонд который составил рекордные 6 732 000 гривен. Детали о супертурнире на официальном сайте PokerMatch.