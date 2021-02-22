Ведущий украинский покер-рум PokerMatch не устает делиться со своими игроками крутыми подарками. В конце недели на онлайн-платформе разыграют одну из последних моделей смартфона iPhone.

Апогеем акции будет хедз-ап матч против амбассадора PokerMatch Ольги Ермольчевой, которая будет ждать своего соперника 26 февраля в 20:30 по Киеву. В случае победы, счастливчик получит iPhone 12 Pro. Но даже поражение не оставит соперника "Мангусты" с пустыми руками – вице-чемпиону начислят 10 000 турнирных гривен на его аккаунт в PokerMatch.

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Чтобы добраться до решающей дуэли, нужно пройти отбор в турнире "Битва за iPhone", который стартует 24 февраля в 20:00 по Киеву. Бай-ин в квалификационные соревнования символический – лишь 1 VIP-балл. Турнир по Безлимитному Холдему будет проходить в буст-формате (6-макс). Призовой фонд – 1 000 гривен.

До решающей стадии доберется лишь один покерист, а его дуэль с Ольгой Ермольчевой можно будет увидеть в прямом эфире во время стрима амбассадора на Twitch-канале PokerMatch. Дополнительная информация – на официальном сайте покер-рума.