Даниэлю Негреану удалось отыграть еще один небольшой кусок все еще гигантского отставания в матче против Дага Полка.

Сессия стала одной из самых коротких за весь поединок – всего 2 часа и 350 разыгранных рук. При этом, действительно крупных банков за время игры практически не было.

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Лишь однажды оба покериста выдвинули все свои фишки в центр стола: Негреану поставил олл-ин с 3-3, а Полк ответил с А-К. Борд 3-4-А-Q-К принес Даниэлю банк в 104 тысячи долларов. Сессию же канадец завершил с плюсом в 48 тысяч. Теперь он проигрывает Полку 572 тысячи долларов за чуть более чем 5000 раздач до завершения матча.

Знаковым моментом сессии стала резкая смена стиля игры от Полка. Даг, который до сих пор вел себя за столом максимально агрессивно, решил "ударить по тормозам". Американец, в частности, начал активно лимпить на префлопе, чего вообще не делал в предыдущих сессиях. Негреану после матча написал, что его откровенно удивила новая стратегия соперника, и он не верит, что агрессивный по своей природе покерист Полк сможет долго играть в таком стиле.

В то же время подход Дага несложно понять. Недавно он проиграл за сессию почти 400 тысяч долларов и сделает все, чтобы подобное не повторилось. Поэтому американец выбрал стратегию, которая помогает избегать розыгрыша крупных банков. Дело в том, что у Полка есть несколько очень больших ставок на итог этого поединка и, проиграв Даниэлю, он может потерять миллионы долларов.