Даніелю Негреану вдалося відіграти ще один невеличкий шматок свого все ще гігантського відставання у матчі проти Дага Полка.

Сесія стала однією із найкоротших за увесь поєдинок – лише 2 години та 350 розіграних рук. При цьому, дійсно великих банків за цей час гри практично не було.

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Лише одного разу обоє покеристів висунули усі свої фішки в центр столу: Негреану поставив ол-ін із 3-3, а Полк відповів із А-К. Борд 3-4-А-Q-К приніс Даніелю банк у 104 тисячі доларів. Сесію ж канадець завершив із плюсом у 48 тисяч. Загалом він тепер програє Полку 572 тисячі доларів за трохи більше ніж 5000 роздач до завершення матчу.

Знаковим моментом сесії стала різка зміна стилю гри від Полка. Даг, який досі поводився за столом максимально агресивно, вирішив «вдарити по гальмах». Американець, зокрема, почав активно лімпити на префлопі, чого взагалі не робив у попередніх сесіях. Негреану після матчу написав, що його відверто здивувала нова стратегія суперника, та він не вірить, що агресивний за своєю природою покерист Полк, зможе довго грати у такому стилі.

Водночас, підхід Дага не складно зрозуміти. Нещодавно він програв за сесію майже 400 тисяч доларів і зробить усе, аби подібне не повторилося. Тож американець обрав стратегію, яка допомагає уникати розіграшу великих банків. Річ у тому, що в Полка є кілька дуже великих ставок на підсумок цього поєдинку і, програвши Даніелю, він може втрати мільйони доларів.