Новогодняя пауза в одной из самых громких покерных дуэлей завершилась. Даг Полк и Даниэль Негреану пересели с праздничного стола за покерный.

Ребята явно соскучились по напряженной борьбе в противостоянии. За три часа баталий они разыграли около 650 раздач.

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Всю сессию американец и канадец шли ноздря в ноздрю, существенным преимуществом не мог похвастаться ни один из игроков.

Решающей стала одна раздача в конце сессии. Полку подъехала пара королей, а Негреану — пара тузов. Олл-ин на префлопе — и Даниэль выиграл 23 сессию с профитом в 27 тысяч долларов!

В целом звездные оппоненты уже сыграли более 13 тысяч раздач своего хедз-ап поединка. Даг все еще уверенно лидирует почти 750 тысяч "баксов"