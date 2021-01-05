27 тисяч доларів за вечір: Негреану виграв першу в році сесію матчу з Полком
Новорічна пауза однієї з найгучніших покерних дуелей завершилася. Даг Полк і Даніель Негреану пересіли з і святкового столу за покерний.
Хлопці явно скучили за напругою свого протистояння. За три години баталій вони розіграли близько 650 роздач.
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Усю сесію американець та канадець йшли ніздря в ніздрю, суттєвою перевагою не міг похизуватися жоден з гравців.
Вирішальною стала одна роздача наприкінці сесії. Полку під’їхала пара королів, а Негреану — пара тузів. Ол-ін на префлопі — і Даніель виграв 23 сесію на 27 тисяч доларів!
Загалом зіркові опоненти уже зіграли більше 13 тисяч роздач свого хедз-ап поєдинку. Даг все ще впевнено лідирує майже 750 тисяч "баксів".
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