Похоже, организаторам Мировой серии покера очень понравился прошлогодний опыт, когда главные покерные соревнования планеты прошли сначала в онлайне, а затем еще один Main Event провели в смешанном формате.

На этот раз боссы серии решили пойти дальше и объявили примерный расклад сразу трех разных WSOP. Поэтому первый из них состоится в онлайне и стартует 1 июля. Пока, по плану, он доступен только для американцев, но это еще может измениться.

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30 сентября – 23 ноября должна состояться старая добрая Мировая серия в живом формате, традиционно в Лас-Вегасе. Власти США планируют, что уже летом все граждане страны получат доступ к вакцине от COVID-19, а потому осенью вопрос пандемии уже не будет стоять.

В конце 19 ноября – 8 декабря должна состояться WSOP Europe, в течение которой разыграют 15 чемпионских браслетов. Пока неизвестно, где именно состоится европейский вариант серии этого года, но последние три раза его принимал чешский Розвадов.