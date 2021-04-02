У 2021 році WSOP відбудеться аж тричі!
Схоже організаторам Світової серії покеру неабияк сподобався минулорічний досвід, коли головні покерні змагання планети відбулися спочатку в онлайні, а згодом ще один Main Event провели у змішаному форматі.
Джерело:pokernews
Цього разу боси серії вирішили піти навіть далі і оголосили приблизний розклад одразу трьох різних WSOP. Отож перший з них відбудеться в онлайні і стартує 1 липня. Поки, за планом, він доступний лише для американців, та це ще може змінитися.
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30 вересня – 23 листопада повинна відбутися стара добра Світова серія в живому форматі, традиційно у Лас-Вегасі. Влада США планує, що вже влітку усі громадяни країни отримають доступ до вакцини від COVID-19, а відтак восени питання пандемії вже не стоятиме.
Врешті 19 листопада – 8 грудня повинна відбутися WSOP Europe, впродовж якої розіграють 15 чемпіонських браслетів. Поки не відомо де саме відбудеться європейський варіант серії цього року та останніх три рази його приймав чеський Розвадов.
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