Мировая серия покера образца 2020 года официально завершена. Для многих покеристов тот факт, что из-за пандемии WSOP проходила в онлайне, стал непростым испытанием. Однако мастера игры в интернете получили от этого немало дивидендов.

Как, например, Коннор Дринан, который стал последним чемпионом нынешней серии. 2020 год для американца складывается вообще сказочно. Сначала он стал рекордсменом, выиграв сразу 5 турниров в течение Весеннего чемпионата по онлайн-покеру, теперь вот взял первый в карьере браслет WSOP.

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Мировая серия даже до этого триумфа была для Дринана достаточно успешной – 20 попаданий в призовую зону и 3 финальных стола. Браслет же стал вкусной вишенкой на торте. Более того, Коннор, которого по праву считают одним из лучших турнирных игроков в Омаху, сумел выиграть этот трофей в Безлимитный Холдем.



Коннор Дринан выиграл свой первый браслет WSOP

Последний турнир WSOP с вступительным взносом 10 тысяч долларов и гарантией 5 миллионов собрал 899 входов. После длительных баталий 9 финалистов получили возможность отдохнуть и продолжили борьбу через полтора суток. Ключевая раздача для будущего чемпиона случилась, когда в игре оставалось 6 покеристов. Представитель Индии Сурай Мишра поставил все свои фишки в центр стола и Дринан с 9-9 в руке сделал колл более чем на половину своего стека. Оппонент показал 10-10 и уже потирал руки в ожидании удвоения, но 9 на флопе перевернула все с ног на голову. После этой улыбки фортуны Коннор стал уверенным чип-лидером и спокойно довел турнир до победы. Триумф принес американцу почти 1,5 миллиона долларов. Казаху Данияру Аубакирову, который финишировал вторым достался 1 миллион долларов.

Дополнительные 100 тысяч "зеленых" Коннор получит от Даниэля Негреану. Именно на такую ​​сумму покеристы поспорили перед WSOP. Условием пари был выигрыш браслета и, поскольку, Даниэлю трофей не достался, ему придется расстаться с кругленькой суммой.