1,5 миллиона долларов и золотой браслет: Коннор Дринан стал последним чемпионом WSOP 2020
Мировая серия покера образца 2020 года официально завершена. Для многих покеристов тот факт, что из-за пандемии WSOP проходила в онлайне, стал непростым испытанием. Однако мастера игры в интернете получили от этого немало дивидендов.
Как, например, Коннор Дринан, который стал последним чемпионом нынешней серии. 2020 год для американца складывается вообще сказочно. Сначала он стал рекордсменом, выиграв сразу 5 турниров в течение Весеннего чемпионата по онлайн-покеру, теперь вот взял первый в карьере браслет WSOP.
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Мировая серия даже до этого триумфа была для Дринана достаточно успешной – 20 попаданий в призовую зону и 3 финальных стола. Браслет же стал вкусной вишенкой на торте. Более того, Коннор, которого по праву считают одним из лучших турнирных игроков в Омаху, сумел выиграть этот трофей в Безлимитный Холдем.
Коннор Дринан выиграл свой первый браслет WSOP
Последний турнир WSOP с вступительным взносом 10 тысяч долларов и гарантией 5 миллионов собрал 899 входов. После длительных баталий 9 финалистов получили возможность отдохнуть и продолжили борьбу через полтора суток. Ключевая раздача для будущего чемпиона случилась, когда в игре оставалось 6 покеристов. Представитель Индии Сурай Мишра поставил все свои фишки в центр стола и Дринан с 9-9 в руке сделал колл более чем на половину своего стека. Оппонент показал 10-10 и уже потирал руки в ожидании удвоения, но 9 на флопе перевернула все с ног на голову. После этой улыбки фортуны Коннор стал уверенным чип-лидером и спокойно довел турнир до победы. Триумф принес американцу почти 1,5 миллиона долларов. Казаху Данияру Аубакирову, который финишировал вторым достался 1 миллион долларов.
Дополнительные 100 тысяч "зеленых" Коннор получит от Даниэля Негреану. Именно на такую сумму покеристы поспорили перед WSOP. Условием пари был выигрыш браслета и, поскольку, Даниэлю трофей не достался, ему придется расстаться с кругленькой суммой.