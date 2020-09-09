Світова серія покеру зразка 2020 року офіційно завершена. Для багатьох покеристів той факт, що через пандемію WSOP відбувалася в онлайні став непростим випробуванням. Проте майстри гри в інтернеті отримали від цього чимало дивідендів.

Як от, наприклад, Коннор Дрінан, який став останнім чемпіоном цьогорічної серії. 2020 рік для американця складається узагалі казково. Спочатку він став рекордсменом, вигравши одразу 5 турнірів впродовж Весняного чемпіонату з онлайн-покеру, тепер от взяв перший у кар’єрі браслет WSOP.

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Світова серія навіть до цього тріумфу була для Дрінана досить успішною – 20 потраплянь в призову зону і 3 фінальні столи. Браслет же став смачною вишенькою на торті. Більше того, Коннор, якого небезпідставно вважають одним із найкращих турнірних гравців в Омаху, зумів виграти цей трофей у Безлімітний Холдем.



Коннор Дрінан виграв свій перший браслет WSOP

Останній турнір WSOP з вступним внеском 10 тисяч доларів і гарантією 5 мільйонів зібрав 899 входів. Після тривалих баталій 9 фіналістів отримали можливість перепочити та продовжили боротьбу через півтори доби. Ключова роздача для майбутнього чемпіона трапилася, коли в грі залишалося 6 покеристів. Представник Індії Сурай Мішра поставив усі свої фішки у центр столу і Дрінан з 9-9 у руці зробив колл більш ніж на половину свого стеку. Опонент показав 10-10 і вже потирав руки в очікуванні подвоєння, та 9 на флопі перевернула усе з ніг на голову. Після цієї посмішки фортуни Коннор став впевненим чіп-лідером і спокійно довів турнір до перемоги. Тріумф приніс американцю майже 1,5 млн доларів. Казаху Даніяру Аубакірову, який фінішував другим дістався 1 млн доларів.

Додаткові 100 тисяч "зелених" Коннор отримає від Даніеля Негреану. Саме на таку суму покеристи влаштували парі перед WSOP. Умовою закладу був виграш браслета і, оскільки, Даніелю трофей не дістався, йому доведеться попрощатися із кругленькою сумою.