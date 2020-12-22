Даниэль Негреану отказывается сдаваться в принципиальном хедз-ап поединке против Дага Полка.

Канадец уверенно выиграл первую сессию после недельного перерыва. За 4 часа он отыграл у соперника почти 120 тысяч долларов!

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Напомним, что на данный момент титаны покера сыграли почти 11,5 тысяч раздач, и Полк лидирует на почти 700 тысяч долларов. Несмотря на то, что и предыдущий игровой день остался за Негреану, можно сказать, что в поединке появился неплохой намек на интригу.

Интересно, что во время долгой паузы между сессиями Даниэль не анализировал раздачи матча с Дагом, а довольно активно играл в покер: на WSOP Main Event и кэш по высоким лимитам.

Успех в 20 сессии хедз-ап матча изрядно улучшил настроение канадцу. Он явно начал верить в себя: перестал жаловаться и даже отметил, что их дуэль с Полком на самом деле продолжается в равной борьбе, а преимущество американец имеет исключительно из-за приверженности фортуны.

На "десерт" Даниэль даже заявил, что готов на новый матч с Полком... или любым другим игроком в покер.

Отметим, что две последние в году сессии этого хедз-ап поединка состоятся 23 и 28 декабря.