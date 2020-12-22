Даніель Негреану відмовляється здаватися в принциповому хедз-ап поєдинку проти Дага Полка.

Канадець впевнено виграв першу сесію після тижневої перерви. За 4 години він відіграв у суперника майже 120 тисяч доларів!

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Зважаючи на те, що і попередній ігровий день залишився за Негреану, можна сказати, що в поєдинку з’явився натяк на інтригу. Титани покеру зіграли майже 11,5 тисяч роздач, Полк лідирує на майже 700 тисяч доларів.

Цікаво, що під час довгої паузи між сесіями Даніель не аналізував роздачі матчу з Дагом, а доволі активно грав в покер: на WSOP Main Event і в додатку за високими лімітами.

Успіх в 20 сесії хедз-ап матчу неабияк покращив настрій канадцю. Він явно почав вірити в себе: перестав скаржитися і навіть відзначив, що їхня дуель з Полком насправді триває у рівній боротьбі, а перевагу американець має винятково через прихильність фортуни.

На "десерт" Даніель навіть заявив, що готовий на новий матч з Полком… чи будь-яким іншим покеристом.

Відзначимо, що дві останні у році сесії цього хедз-ап поєдинку відбудуться 23 і 28 грудня.