В 2020 году почетное звание члена "Зала покерной славы" достанется лишь одному покеристу. Борьбу за статус легенды ведут не только знаменитые игроки, но и покерные функционеры и даже комментаторы.

В список претендентов впервые попал известный финский хайроллер Патрик Антониус. Все потому, что раньше игрок не проходил по возрастному цензу. А как раз на днях Антониусу исполнилось 40 лет. Другие покеристы Эли Элезра, Антонио Эсфандиари, Крис Фергюсон, Тед Форест, Майк Матусов и Хак Сид уже не впервые претендуют на место в "Зале покерной славы".

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В список также попали двое покерных функционеров Мэт Сэведж и Исайя Шейнберг. Ну и куда же без ветеранов покерной журналистики. На место в "Зале" будут претендовать неизменные комментаторы Мировой серии покера Лон Макичерн и Норман Чад. Именно в течение финала главного события WSOP организаторы назовут имя победителя. Хедз-ап за звание чемпиона мира состоится 30 декабря в Лас-Вегасе.