У 2020 році почесне звання члена "Зали покерної слави" дістанеться лише одній особі. Боротьбу за статус легенди ведуть не лише знамениті гравці, але й покерні функціонери і навіть коментатори.

До списку претендентів уперше потрапив відомий фінський хайролер Патрік Антоніус. Усе тому, що раніше гравець не проходив за віковим цензом. А якраз днями Антоніусу виповнилось 40 років. Інші покеристи Елі Елезра, Антоніо Есфандіарі, Кріс Фергюсон, Тед Форест, Майк Матусов та Хак Сід уже не вперше претендують на місце у "Залі покерної слави".

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До списку також потрапили двоє покерних функціонерів Мет Севедж та Ісайя Шейнберг. Ну і куди ж без ветеранів покерної журналістики. На місце у "Залі" претендуватимуть незмінні коментатори Світової серії покеру Лон МакІчерн та Норман Чад. Саме впродовж фіналу Головної події WSOP організатори назвуть ім’я переможця. Хедз-ап за звання чемпіона світу відбудеться 30 грудня в Лас-Вегасі.