Скандальна Роббі Лью виграла перший турнір після звинувачень у шахрайстві на сотні тисяч доларів

Американка Роббі Джейд Лью стала відомою у світі покеру після скандалу, де її звинуватили у шахрайстві. Втім, нині дівчина доводить, що добре знає, як грати у покер.

Нагадаємо, у 2022 році Лью брала участь в популярному шоу Hustler Casino Live. В одній з роздач вона зійшлася із відомим професіоналом Гаррі Адельштейном.

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Останній спробував заблефувати суперницю, поставивши на тьорні понад 100 тисяч доларів з 8-7, маючи стріт-флеш дро. Роббі тримала у руках J-4 взагалі без попадань у борд чи якихось дро. Втім, вона зробила кол і її J-хай вистояв по ріверу.

Рішення Лью зрівняти ставку було, м'яко кажучи, дивним, тож у підсумку Гаррі звинуватив дівчину в шахрайстві. Казино провело розслідування, Роббі успішно пройшла поліграф і навіть повернула Адельштейну гроші, аби той вгамувався. Втім, Гаррі досі стверджує, що вважає суперницю шахрайкою. Роббі Джейд Лью, проте, навряд чи аж надто засмучена. За мотивами скандалу вона видала успішну книгу "Якби я це зробила", а тепер і промовисто довела покерні навички.

Американка виграла турнір з бай-іном 500 доларів, що відбувався у Thunder Valley Casino Resort та зібрав 89 покеристів. У хедз-апі Лью здолала Баррі Бердвелла та заробила 11 115 доларів. Після гри вона ще й потролила Гаррі Адельштейна, сфотографувавшись з тією скандальною рукою J-4.



Роббі Джейд Лью тролить Адельштейна / Інстаграм-сторінка Роббі Джейд Лью

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