Однією з найяскравіших зірок Main Event стала американка Ранія Насредіне. Юристка з Оклахоми не є професійною покеристкою, але точно тямить у цій грі краще за середньостатистичного картяра.

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Ранія має за спиною понад 600 тисяч доларів, виграних у живих турнірах, та стала єдиною жінкою, якій цьогоріч вдалося пробитися за фінальний стіл Головної події EPT у Монте-Карло. А ще Насредіне віддає належне українським покеристам.

По-перше, я повинна сказати, що одні з найважчих суперників, з якими я зіткнулася за попередні чотири дні, були з України. По-друге, EPT Монте-Карло – чудове місце. Турнір добре організований, смачна їжа (для мене це найголовніше) і чудова структура. По-третє, я очікую, що мені буде складно проти сильних суперників, але те, чого мені не вистачає в навичках, я компенсую удачею! І наостанок, я знаю, що ви запитували про покер, але сподіваюсь, що у вашій країні настане мир!,

– сказала Ранія у коментарі порталу "Покерний вісник".

Фінальний стіл Насредіне розпочинатиме із найменшим стеком, розміром у 29 великих блайндів.

Нагадаємо, найкраще з українців у Головній події EPT виступив Костя Гольський, який фінішував 34-м та заробив 20 100 євро призових.

Український трофей

А от в іншому турнірі в рамках EPT українцеві таки вдалося обіграти усіх суперників. Олексій Натоптаний став чемпіоном змагань Hyper Turbo Freezeout, за що отримав 21 370 євро призових.