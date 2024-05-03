До призової зони потрапили одразу семеро представників синьо-жовтого прапора, зокрема, і Олексій Євченко. Він фінішував на 63 місці серед 1208 учасників та заробив 15 200 євро. Невдовзі після свого вильоту Олексій поділився емоціями від організації серії EPT.

Атмосфера на EPT Monte Carlo завжди класна. Місце проведення, погода зазвичай тішить. Попри те, що цього разу дощова погода, все одно все чудово. Грати приємно, поряд дуже красиві краєвиди. Ти отримуєш естетичне задоволення. Організація, як завжди, найвищого рівня: вчасний початок турніру, гарні дилери, приємні умови для гри. Бувають певні нюанси з охолодженням залів, але в цілому це неймовірна серія,

– розповідає Євченко.

Сам Олексій міг розраховувати навіть на кращий результат, але йому відверто не пощастило. У ключовій роздачі кишенькові Q-Q українця не встояли проти пари десяток опонента, який упіймав сет на тьорні. Євченко, утім, не надто засмутився, адже вже будує плани майбутніх успіхів. У складі збірної України Олексій братиме участь у Світовій серії покеру (WSOP), що стартує вже наприкінці травня.

Я сподіваюся потрапити на WSOP. Це також залежить від тих законів, які приймаються в Україні, але поки у мене є можливість поїхати. Ми будемо планувати подорож зі збірною України. Я вже виграв на GGPoker пакет на Головну подію, тому я точно гратиму. Щодо інших турнірів поки не знаю, це залежатиме від того, як буде складатися гра на місці,

– каже покерист.

Найкращий з українців

Повертаючись до EPT, то, нагадаємо, найвище з українців у Головній події фінішував Костянтин Гольський – 34-те місце і 20 100 євро призових. Він, до слова, також планує подорож до Лас-Вегаса на WSOP-2024.