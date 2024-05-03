В призовую зону попали сразу семь представителей сине-желтого флага, в частности, и Алексей Евченко. Он финишировал на 63 месте среди 1208 участников и заработал 15 200 евро. Вскоре после своего вылета Алексей поделился эмоциями от организации серии EPT.

Атмосфера на EPT Monte Carlo всегда классная. Место проведения, погода обычно радует. Несмотря на то, что в этот раз дождливая погода, все равно все отлично. Играть приятно, рядом очень красивые виды. Ты получаешь эстетическое удовольствие. Организация, как всегда, высочайшего уровня: своевременное начало турнира, хорошие дилеры, приятные условия для игры. Бывают определенные нюансы с охлаждением залов, но в целом это невероятная серия,

– рассказывает Евченко.

Сам Алексей мог рассчитывать даже на лучший результат, но ему откровенно не повезло. В ключевой раздаче карманные Q-Q украинца не устояли против пары десяток оппонента, который поймал сет на терне. Евченко, впрочем, не слишком расстроился, ведь уже строит планы будущих успехов. В составе сборной Украины Алексей будет участвовать в Мировой серии покера (WSOP), которая стартует уже в конце мая.

Я надеюсь попасть на WSOP. Это также зависит от тех законов, которые принимаются в Украине, но пока у меня есть возможность поехать. Мы будем планировать путешествие со сборной Украины. Я уже выиграл на GGPoker пакет на Главное событие, поэтому я точно буду играть. Насчет других турниров пока не знаю, это будет зависеть от того, как будет складываться игра на месте,

– говорит покерист.

Лучший из украинцев

Возвращаясь к EPT, то, напомним, выше всех из украинцев в Главном событии финишировал Константин Гольский – 34-е место и 20 100 евро призовых. Он, к слову, также планирует путешествие в Лас-Вегас на WSOP-2024.