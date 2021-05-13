Програвши майже 1,5 мільйона доларів, Даніель Негреану почав відіграватися

Один з найзірковіших хайролерів сучасності Даніель Негреану перервав смугу невдач. Він виграв 108 тисяч баксів у живому турнірі.

Нагадаємо, цього року Даніель гучно та розгромно програв хедз-ап дуель Дагу Полку. Американець забрав у канадця 1,2 мільйона доларів.

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Також Негреану уже двічі віддав свої гроші Філові Хельмуту. Даніель поступився в обох стартових раундах шоу High Stakes Duel.

Краплею меду у бочці дьогтю стане непоганий результат в живому турнірі. Канадець посів третє місце в казино Aria. Бай-ін коштував 26 тисяч баксів, а призовий фонд склав 675 тисяч "зелених".

Негреану зупинився за крок від хедз-апу і заробив 108 тисяч доларів. Чемпіоном став американець Джейк Шиндлер, він отримав 310 тисяч баксів. Раннер-ап Сет Девіс виграв 189 тисяч доларів.