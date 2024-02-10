Організувала турнір у Лас-Вегасі платформа PokerGo і загалом участь взяли 73 зірки кіно, спорту, музики, популярні блогери та інфлюенсери.

До теми Клянеться, що грошей не чіпав: власник 4 браслетів WSOP може потрапити за ґрати

Призовий фонд події склав 50 тисяч доларів, а самі змагання відбувалися у класичному форматі Безлімітного Холдему. Увесь турнір тривав трохи більше ніж шість годин. До слова, одним з ведучих цього дійства був легендарний Філ Хельмут – володар рекордних 17 браслетів WSOP.

Зрештою, до призової зони потрапили 10 гравців, а у хедз-апі Принцеса Лав зійшлася з зіркою американського футболу Кітом Смітом. У вирішальній роздачі футболіст пішов ол-ін з Q-7, Принцеса відповіла зі своїми К-4, які встояли на усіх вулицях. За перше місце дівчина отримала 20 тисяч доларів призових і пляшку елітного коньяку Louis XIII з індивідуальним гравіюванням.



Підсумкова таблиця CPT Invitational II

Філ Хельмут знову "наїхав" на суперників

Зірковий Філ Хельмут дав скандальне інтерв’ю, де "проїхався" по інших зіркових покеристах. Зокрема, дісталося Даніелю Негреану, Дагу Полку та Шону Дібу.