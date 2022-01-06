Впродовж року Global Poker Index начисляє гравцям залікові бали за сталою формулою – співвідношенням бай-іну, кількості учасників в турнірі і підсумкової позиції окремого покериста.

Читайте також: Київ відкриє покерний рік грандіозною живою серією з гарантією 11 мільйонів гривень



Алі Імсіровіч / фото Poker Сentral

У протистоянні цифр загального рейтингу рівних не було Алі Імсіровічу, який в 2021 році видав свій найкращий в кар’єрі сезон. Боснієць виграв неймовірні 14 турнірів і заробив більше 6 мільйонів доларів призових, що трансформувалось у 3 478.55 очок. До слова, перемога в лідерборді GPI не єдина залікова звитяга Імсіровіча. Алі удостоїли звання гравця року за підсумками престижного покерного туру від PokerGo.



Надя Магнус / фото PokerNews

Покерною королевою 2021 року GPI визнав Надю Магнус. Американка, хоч і не здобула жодного трофею, з-поміж дівчат виступала найбільш стабільно. Магнус взяла участь в 41 турнірі і 4 рази фінішувала у топ-10. Тріумфаторка жіночих розбірок за рік поклала до кишені 426 тисяч доларів призових. Тепер у її доробку 1,27 мільйона доларів за кар’єру.



Давид Мзареулов / фото Twitter

Лише у 2021 Global Poker Index запровадив ще одну номінацію – переможець в лідерборді середніх лімітів. Прем’єрний трофей дістався Давиду Мзареулову, який найкраще зарекомендував себе в турнірах із бай-іном не вище 2 500 доларів. Впродовж року азербайджанець переміг у двох івентах, 10 разів потрапляв у чільну десятку і поповнив банкрол на 524 тисячі доларів.

Свої статуетки герої року отримають 18 лютого в Лас-Вегасі. Окрім трьох переможців найпрестижніших номінацій, GPI нагородить ще 23 лауреатів, причетних до покерної індустрії.