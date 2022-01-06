В течение года Global Poker Index начисляет игрокам зачетные баллы по установившейся формуле – соотношению бай-ина, количеству участников в турнире и итоговой позиции отдельного покериста.

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Али Имсирович / фото Poker Сentral

В противостоянии цифр общего рейтинга равных не было Али Имсировичу, который в 2021 году выдал свой лучший в карьере сезон. Босниец выиграл невероятные 14 турниров и заработал более 6 миллионов долларов призовых, что трансформировалось в 3 478.55 очков. К слову, триумф в лидерборде GPI не единственная зачетная победа Имсировича. Али удостоили звания игрока года по итогам престижного покерного тура от PokerGo.



Надя Магнус / фото PokerNews

Покерной королевой 2021 года GPI признал Надю Магнус. Американка, хоть и не завоевала ни одного трофея, среди девушек выступала наиболее стабильно. Магнус приняла участие в 41 турнире и 4 раза финишировала в топ-10. Победительница женских разборок за год положила в карман 426 тысяч долларов призовых. Теперь в ее активе 1,27 миллиона долларов за карьеру.



Давид Мзареулов / фото Twitter

Только в 2021 Global Poker Index ввел еще одну номинацию – победитель в лидерборде средних лимитов. Премьерный трофей достался Давиду Мзареулову, который лучше всего зарекомендовал себя в турнирах с бай-ином не выше 2 500 долларов. В течение года азербайджанец победил в двух ивентах, 10 раз попадал в десятку и пополнил банкролл на 524 тысячи долларов.

Свои статуэтки герои года получат 18 февраля в Лас-Вегасе. Кроме трех победителей самых престижных номинаций, GPI наградит еще 23 лауреатов, причастных к покерной индустрии.