Впродовж року топові хайролери змагались у 143 турнірах з бай-інами від 10 до 300 тисяч доларів. Окрім призових, спортсмени накопичували залікові бали у спеціальному лідерборді PokerGo Tour.

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Вже на старті марафону Алі Імсіровіч взяв високий темп і лідирував у заліку практично усю дистанцію. Боснієць виграв 14 турнірів, 34 рази потрапив у гроші, і поклав до кишені більше 6 мільйонів доларів призових. Приємним бонусом для найкращого гравця PokerGo Tour стали 200 000 тисяч доларів.



Майкл Адамо / фото PokerGO

Головний конкурент Імсіровіча Майкл Адамо, хоч і програв суперечку за першу сходинку, саме австралієць заробив найбільше грошей в розбірках хайролерів. Адамо трімуфував в 6 івентах і оформив лише 8 ITM, але, завдяки вищим бай-інам, поповнив банкрол на 9 418 837 доларів.