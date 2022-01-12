З 14 по 23 січня у п'ятизірковому готелі Premier Palace відбудеться 11 масштабних турнірів у живому форматі. Офлайн-гра завжди приваблює не лише професіоналів, а й новачків.

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Відомий регуляр високих лімітів, володар золотого браслету WSOP та один із кращих гравців в Омаху Філ Гальфонд на своєму ютуб-каналі дав поради тим, хто вперше збирається брати участь у живому турнірі.

Дайте собі більше часу

Грати наживо вперше – це завжди стрес. Прийдіть на місце раніше, щоб заздалегідь зареєструватися та знайти свій стіл. Тоді ви зможете у спокійному стані розпочати гру.

Оголошуйте свої ставки

Новачки часто роблять ставки неправильно. Наприклад, опонент поставив рейз 2 долари, а новачок висуває у центр столу таку ж суму, додає – ще 4 доларів і лише потім каже: "Рейз до 6". Так робити не можна. Потрібно спочатку озвучити ставку повністю: "Рейз до 6". Потім можна хоч 300 доларів посунути у центр столу, все одно це буде рейз до 6.

Філ Гальфонд / Фото PokerNews.com

Покажіть, що вам комфортніше, ніж насправді

Навіть досвідчені гравці помиляються за столом. Грайте комфортно, так щоб опоненти не запідозрили у вас новачка. Їм не потрібно знати цю інформацію, інакше вони будуть на вас постійно тиснути.

Уточнюйте дії за столом у дилера

Якщо ви не впевнені, які дії були за столом до вашого рішення, запитайте краще у дилера. Наприклад, опонент поставив рейз, а ви не знаєте, який мінімальний ре-рейз можете зробити. Перепитайте у дилера та вирішуйте над своєю ставкою.

Отримуйте задоволення

Перший турнір в офлайні – стрес. Новачки переживають, як би все зробити правильно та ніде не помилитися. Але ж насправді ви прийшли на турнір, щоб отримувати задоволення. Вірте у себе, зменшіть очікування та просто отримуйте задоволення. Наступного разу ви почуватиметеся більш комфортно.