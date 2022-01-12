С 14 по 23 января в пятизвездочном отеле столицы Premier Palace состоится 11 крупных турниров по покеру в живом формате. Офлайн-игра всегда привлекает не только профессионалов, но и новичков.

Интересно Сказочный стрим Глеба Тремзина: эксперт PokerMatch выиграл рекордную сумму денег

Известный регуляр высоких лимитов, обладатель золотого браслета WSOP и один из лучших игроков в Омаху Фил Гальфонд на своем ютуб-канале дал 5 советов тем, кто впервые собирается участвовать в живом турнире.

Дайте себе больше времени

Играть вживую впервые – это всегда стресс. Придите на площадку пораньше, чтобы заблаговременно зарегистрироваться и найти свой стол. Тогда вы сможете со спокойной головой приступить к игре.

Озвучивайте ваши ставки

Новички часто делают ставки неправильно. Например, оппонент поставил рейз 2 доллара, а новичок выдвигает в центр стола эту же сумму, добавляет ещё 4 долларов и говорит "рейз до 6-ти". Так делать нельзя. Нужно сначала озвучить ставку полонстью: "Рейз до 6-ти", а затем можно двинуть хоть 300 долларов в центр стола – это всё равно будет рейз 6 долларов.

Фил Гальфонд / Фото PokerNews.com

Притворитесь, что вам более комфортно, чем есть на самом деле

Даже опытные игроки ошибаются за столом. Играйте комфортно, так, чтобы оппоненты не заподозрили в вас новичка. Им не нужно знать эту информацию, иначе они будут вас эксплойтить.

Уточняйте действия у дилера

Не уверены, какие действия были до вас за столом? Спросите дилера. Например, оппонент зарейзил, а вы не знаете, какой минимальный ре-рейз можете сделать. Спросите дилера, какой был рейз и решайте над своей ставкой.

Получайте удовольствие

Первый живой турнир – стресс. Новички переживают, как бы всё сделать правильно, нигде не ошибиться. Но на самом деле вы пришли на турнир, чтобы получать удовольствие и опыт. Верьте в себя, снизьте ожидания и получайте удовольствие. В следующий раз вы будете чувствовать себя более комфортно.