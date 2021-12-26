Помста дилера, наркотики та обкрадання Хельмута: найгучніші покерні скандали 2021 року

Попри пандемію та скасування багатьох офлайн-турнірів у році, що минає, покеристи все одно примудрялися частенько опинятися в епіцентрі скандалів. Перед Новим 2022 роком згадуємо найгучніші з них.

На початку 2021 року набула розголосу історія, в якій був замішаний Філ Гельмут. Виявилося, що легенду покеру "кинули" на кругленьку суму – понад 2 мільйони доларів. У ролі негідника у тій історії виступив Скот Болл.

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"Стартап" Скота Болла

Це людина, завдяки якій покер свого часу з'явився на Twitch. Скот Болл очолив розвиток покерного напрямку на Twitch, згодом заснував власну маркетингову компанію та познайомився з багатьма зірковими гравцями. Філ Гельмут довірив йому організацію своєї приватної кеш-гри в онлайні на лімітах 5/10/20 доларів.

Скот Болл / Фото pokergo.com

У спільній справі Болл переконав Гельмута найняти свого знайомого бухгалтера, який би контролював усі фінансові витрати приватної гри. Фахівець отримував зарплату від Філа 1 000 доларів на тиждень. Та дуже скоро бухгалтер з іншими друзями Болла почали грати у змові, що дозволило їм заробити протягом року щонайменше 700 тисяч доларів. Загалом Філ Гельмут інвестував у "ідею" Скота Болла 1,8 мільйона доларів.

Залишились без грошей

Протягом року було кілька традиційних ситуацій, коли через різні причини гравці не могли вивести свої гроші з руму. Найбільша сума – 300 000 доларів. Регуляр високих лімітів Рамон "easyjay" Рінкон довго, але безрезультатно боровся, щоб отримати свої ж гроші.

На початку 2021 року Рамон переїжджає з Росії до Іспанії. У цій країні використовується окремий софт одного покер-руму, де грати зі звичайного міжнародного клієнта заборонено, але виводити гроші зі своїх рахунків можна. Рамон довго листувався зі служби підтримки, чому рум "заморозив" його гроші. Кваліфікованої відповіді він отримав, через що справа набула розголосу.

Рамон Рінкон / Фото Pokeroff

В іншій ситуації невідомий канадський гравець, який зробив кілька депозитів в одному з румів, сподіваючись заробити грошей для свого ресторанного бізнесу. Коли покерист-початківець зрозумів, що заробляти в онлайні не так просто, то вирішив одразу вивести свої 5 000 доларів. Але за правилами руму всю суму спершу необхідно "відіграти". У спілкуванні зі службою підтримки канадець не стримував власні емоції, через що його обліковий запис просто "заморозили".

На гру – з наркотиками

У неприємну історію, пов'язану з наркотиками, вляпався Салман Бехбехані. Влітку мільйонер з Кувейта відправився на приватному літаку з Лас-Вегаса на Ібіцу. У дорогу з собою "прихопив" гашиш, рожевий кокаїн, марихуану, екстазі, гриби та ще купу інших психотропних речовин загальною вагою 1,5 кілограма.

Cалман Бехбехані / Фото pokergo.com

Спершу ім'я обвинуваченого тримали в таємниці. Повідомляли лише, що це "відомий покерист". Насправді ж, назвати Салмана професійним гравцем доволі складно. Його родина надзвичайно заможна, через що чоловік залюбки бере участь у різноманітних турнірах хайролерів. За свою "кар'єру" він виграв понад 3 мільйони доларів. А от скільки програв – невідомо.

Дилерський "злочин"

Світова серія покеру у Лас-Вегасі не обійшлася без казусів. Під час WSOP один із гравців намагався передати свій стек іншому, і що найцікавіше – дилер був не проти. Той, як справжній "професіонал", ще й перепитав у інших гравців за столом: "А ви не проти?" Звісно, історія набула розголосу.

Джош Хайнцль / Фото pokernews.com

На чесному боці скандальної ситуації опинився Джош Хайнцль, який, попри згоду дилера, був категорично проти. Зрештою, спадкоємець фішок запропонував компроміс – поділити стек між трьома гравцями, які залишались за столом. Однак, і такі дії Хайнцлю виявився не до душі. Він покликав одного з представників суддівського корпусу, після чого фішки щедрого спортсмена конфіскували.

Головна бійка 2021 року

В останній місяць року сталася ще одна резонансна ситуація. Власника трьох браслетів WSOP Сема Фарху побив колишній дилер.

Сем Фарха /Фото pokernews.com

Скандальна ситуація за участю титулованого покериста відбулася у х'юстонському покер-румі "Legends". Один із колишніх дилерів цього закладу на прізвисько "AJ" розібрався з зіркою по-чоловічому. За чутками, дилера звільнили саме через скарги Сема Фархи, який постійно знущався з дилерів. В один із днів "AJ" з'явився у закладі як гравець та відповів за всі претензії.

Один зі свідків розповів журналістам, що після інциденту всі інші дилери просто аплодували "AJ" за те, що він нарешті дав відсіч лайливому Сему Фарсі.