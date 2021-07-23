Спершу ім’я обвинуваченого зберігали в секреті. Повідомляли лише, що це "відомий покерист".

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Насправді ж, назвати Салмана професійним покеристом доволі складно. Хлопець походить з дуже заможної родини (журнал "Форбс" вносить клан Бехбехані до двадцятки найбагатших на Близькому Сході), тому володіє практично бездонним банкролом.

Тому Салман залюбки бере участь у різноманітних турнірах хайролерів. За свою "кар’єру" він виграв понад 3 мільйони доларів. Щоправда, скільки програв — історія не розповідає.

Цікаво, що про долю Бехбехані після арешту нічого не повідомляють. Очевидно, що вийти під будь-яку заставу для цього хлопця не проблема.