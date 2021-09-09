В 2014 році Домінік Панька став головною зіркою престижної живої серії на Багамах, тріумфувавши в Main Event за 10 300 доларів. Вигравши майже 1,5 мільйони доларів, поляк поступово відійшов у затінок.

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Знову нагадати про себе Домініку Паньці вдалось в турнірі WSOP-online за 2100 доларів, де за трофеєм вишикувалась черга із 1064 входів. Поляк активно вибивав суперників, назбиравши нокаутами більшу суму, аніж передбачалось для чемпіона в таблиці виплат. Домінік Панька після перемоги у 2014 році / PokerNews

У підсумку, нокаут-доробок Паньки склав 98 526 доларів, ще 86 702 баксів Домінік отримав, як переможець турніру. Цікаво, що загальний приз чемпіона 185 228 доларів затьмарив усі 14 ITM (126К) поляка на турнірах Світової серії покеру.