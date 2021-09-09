В 2014 году Доминик Панька стал главной звездой престижной живой серии на Багамах, победив в Main Event за 10 300 долларов. Выиграв почти 1,5 миллиона долларов, поляк постепенно отошел в тень.

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Вновь напомнить о себе Доминику Паньке удалось в турнире WSOP-online за 2100 долларов, где за трофеем выстроилась очередь из 1064 входов. Поляк активно выбивал соперников, собрав нокаутами большую сумму, чем предполагалось для чемпиона в таблице выплат. Доминик Панька после победы в 2014 году / PokerNews

В итоге, нокаут-заработок Паньки составил 98 526 долларов, еще 86 702 долларов Доминик получил, как победитель турнира. Интересно, что общий приз чемпиона 185 228 долларов затмил все 14 ITM (126К) поляка на турнирах Мировой серии покера.