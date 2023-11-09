Тобіас Гарп – один із тренерів молодіжної команди шведського футбольного клубу, який виступає у четвертому дивізіоні. Окрім цього, 35-річний наставник – затятий шанувальник покерної гри.

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Тобіас приїхав до Розвадова, де відбувається європейський етап Світової серії покеру. Шведський тренер взяв участь у події формату Mystery Bounty, яку вперше проводили у межах WSOPE. Відносно скромний бай-ін 1 100 євро привів за столи 803 гравці. Найсильнішим серед них виявився Тобіас Гарп.

При цьому шведський тренер людина у світі покеру не випадкова. Після перемоги на WSOPE сума його призових у живих турнірах перевищує 625 000 доларів. У Розвадові Тобіас Гарп розповів свою покерну історію.

Я почав грати в покер у школі, коли мені було 17-18 років. Наступні 10 років я активно грав. Проте останнім часом у моєму житті є ще й футбол, тож доводиться поєднувати хобі та роботу, – розповів Гарп.

Серед українців у турнірі Mystery Bounty найкраще виступив Єгор Шумейко. Він потрапив за фінальний стіл, але протримався не довго. За 9 місце український покерист отримав 6 990 євро.

Єгор Шумейко / Фото PokerNews

