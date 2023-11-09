Тобиас Гарп – один из тренеров молодежной команды шведского футбольного клуба, выступающего в четвертом дивизионе своей страны. Кроме этого, 35-летний наставник – ярый поклонник покерной игры.

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Тобиас приехал в Розвадов, где проходит европейский этап Мировой серии покера. Шведский тренер решил поучаствовать в событии формата Mystery Bounty, которое впервые проводилось в рамках WSOPE. Относительно скромный бай-ин в размере 1 100 евро привел за столы 803 игрока. Самым сильным и удачливым из всех оказался Тобиас Гарп.

При этом тренер из Швеции не случайный человек в мире покера. После победы на WSOPE сумма его призовых в живых турнирах превысила 625 000 долларов. В Розвадове Тобиас Гарп рассказал свою покерную историю.

Я начал играть в покер в школе, когда мне было 17-18 лет. Следующие 10 лет я активно играл. Однако в последнее время в моей жизни есть ещё и футбол, поэтому приходится совмещать хобби и работу, – рассказал Гарп.

Среди украинцев лучший результат в турнире Mystery Bounty показал Егор Шумейко. Он попал за финальный стол, но продержался недолго. За 9 место украинский покерист получил 6 990 евро.

Егор Шумейко / Фото PokerNews

