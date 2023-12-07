Почав роздувати скандал Нік Ейрболл. Він написав: "Щойно дізнався, що Тоні Марс, якого я вважав близьким другом, вкрав у мене понад 1 000 000 доларів протягом кількох покерних сесій". Потім негативно висловився про Е Шеня (справжнє ім'я покериста) й інший регуляр Hustler Casino Уеслі Фей.

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У спілкуванні з журналістами PokerNews Уеслі Фей розповів, що разом з Ейрболлом та ще кількома хайролерами вони регулярно беруть участь у закритій кеш-грі в Каліфорнії. За останні 7 місяців Тоні Марс виграв там понад 1 500 000 доларів. Ще стільки ж заробили разом двоє його товаришів, яких Марс постійно приводив із собою.

Інші учасники гри почали розуміти, що відбувається щось дивне. У підсумку вони вирішили перевірити колоду карт за допомогою ультрафіолету та побачили на них спеціальні мітки. Ці колоди приносив на гру Тоні Марс.

Уеслі Фей / Фото highstakesdb.com

За версією Уеслі та Ейрболла, шахрай бачив мітки на картах завдяки спеціальним окулярам. Сам Марс усе заперечує. У розмові з Уеслі він погодився, що колоди мічені, але сказав, що не має до цього ніякого відношення. Також Тоні висунув власну гіпотезу. На його думку, Уеслі шукає будь-які виправдання після колосальних невдач за останні роки.

Він постійно публікує фото розкішних автомобілів та апартаментів у Caesars Palace, де він нібито відпочивав. Всі ці активи належать нашому спільному другу, і Уеслі бреше всім, щоб створити певний образ, – заявив Тоні Марс.

Також Тоні написав, що Уеслі винен йому грошей і таким чином намагається знайти причину їх не повертати. Уся ця покерна Санта-Барбара залишається поки що на рівні розмов у соцмережах, але не виключено, що незабаром справа може дійти до суду.

